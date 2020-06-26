جامعة أسيوط تمد قرار تخفيض العاملين منعا لانتشار كورونا

قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بمد نظام تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة، والعمل بطاقة 20% من إجمالي قوة العمالة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الجمال إن ذلك القرار يأتي ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية، لمنع التكدس بمكاتب وإدارات الجامعة من أجل منع انتشار عدوى كوفيد 19.

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن وجود بعض الفئات المستثناة من قرار تخفيض العمالة، والمتضمن استثناء العاملين بإدارتي شؤون الطلاب المركزية والدراسات العليا وفروعهما بمختلف الكليات وكذلك القائمين على العمل في قطاعات المدن الجامعية والتغذية، وكذلك جميع العاملين المعلن عن تكليفهم بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتضمن قرار رئيس جامعة أسيوط تأكيده على استمرار التزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بمقار عملهم، وخصم ثلاثة أيام جزاء فوري لمن يخالف ذلك، مع حظر انتقال أو تحرك الموظفين أو العاملين بين وحدات وإدارات قطاعات وكليات الجامعة خلال فترة العمل إلا في حالات الضرورة.