وصول 98 ألف طن بضائع استراتجية لميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم السبت حيث تواجد بالميناء 82 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على شحن وتفريغ على الأرصفة 34 سفينة جار تفريغهم.

كما تواجد بالمخطاف الداخلي عدد 6 سفن علي متنها 68 ألف طن صويا، وعدد 127 ألف طن فحم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 17 سفينة منها سفن حاويات، وسفن بضائع عامة وسفن صب جاف، و سفن صب سائل، وقد تم دخول وخروج 6 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 98 ألف طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 17 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 81 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 689 حاوية ، والترانزيت 8 حاويات.

ووجه الربان شاهين الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخري لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان ، وشدد شاهين علي ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .