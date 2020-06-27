الوطن تنشر توصيات مؤتمر "الرياضة قوة "بجامعة أسيوط

كشف الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط عن توصيات المؤتمر الدولى للكلية والمنعقد افتراضياً فى ظل جائحة كورونا بعنوان "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام" تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والذى شهد انطلاقته مشاركة صفوة رواد العمل الرياضى على رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين، والدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية.

وفى سياق متصل كشف الدكتور جمال محمد على ان التوصيات تضمنت التأكيد على أهمية تدريب وصقل الكوادر البشرية بالاتحادات والأندية الرياضية من خلال تكثيف الدورات والبرامج التدريبية ذات الصلة بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة متطلبات العصر، فضلاً عن تفعيل دور الاتحاد المصري للتأمين وتشجيع تطبيق نظام التأمين الرياضي بالهيئات الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة , بالإضافة إلى توفير نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصال لتطبيق التحول الرقمي بالهيئات الشبابية والرياضية ، واستخدام التصور المقترح لإدارة التميز بالاتحادات الرياضية في ضوء النموذج الأوروبي.

وأضاف عميد الكلية ان التوصيات اسفرت كذلك عن اهمية التقويم الدوري لأداء العاملين بالمؤسسات الرياضية كعملية مستمرة لكشف الانحرافات والعمل على تصحيحها ، وتوفير المستحدثات التكنولوجية في القياس والتقويم والتدريب للحصول على أفضل دقة في الحكم على الأداء الرياضي للارتقاء بالمستوى في الأندية الرياضية و كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية ، وكذلك الإهتمام بأسلوب التدريب تحت الضغط التنافسي لما له من تأثير مهم على مستوى الأداء ، ووضع تصور لمواجهة الأمراض المعدية في ظل جائحة فيروس "كورونا المستجد" أثناء التعليم والتدريب في مختلف الألعاب الرياضية.

وفيما يتعلق بقطاع كليات التربية الرياضية فقد جاء على رأس التوصيات فى هذا المجال ضرورة أن يتبنى القطاع تعديل لوائح كليات التربية الرياضية وإدراج بعض التخصصات المستحدثة لتقديم خريجين تتوافر لديهم القدرة على رعاية فئات المجتمع المختلفة (ذوي الإعاقة – كبار السن – أطفال التوحد) ، وتقديم برامج ترويحية لفئات المجتمع المختلفة لما لها من تأثير إيجابي في زيادة التركيز والانتباه ،و الإستعانة ببرامج الجرافيك كمدخل لتعليم وتدريب المهارات المتنوعة للألعاب الرياضية المختلفة ، وتدريب وصقل معلم التربية الرياضية لاستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس التربية الرياضية ، وتحديث وتطوير منهاج التربية الرياضية بما يتناسب مع التطور الحادث.

كما أوصى المؤتمر بتوعية القائمين على رعاية اطفال التوحد للتعرف على المشكلات الخاصة بهذه الفئه وعمل برامج رياضية لتعديلها ، وضرورة التنوع في أنشطة التعليم والتعلم داخل منهاج التربية الرياضية في المدارس لإكساب خبرات وانماط التفكير المناسبة ، وتوسيع قاعدة المشاركة في أنشطة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات لإنتقاء المواهب ودعم قدرات الطلاب ، وكذلك تعدد وتنوع اللقاءات والمنافسات الرياضية بين الجامعات العربية لجمع شمل طلاب الدول العربية في ميدان تنافسي تسوده روح المودة وتدعم أواصر الصلة والصداقة والوحدة العربية ، على أن تستضيف جامعة أسيوط أنشطة الإتحادين العربي والمصري للجامعات وذلك لما تتمتع به الجامعة من مقومات وإمكانات وبنية تحتية ، وأن يتبنى الإتحاد المصري للجامعات وضع خطط مستقبلية لمواجهة الأزمات وتخفيف حدة الأثار السلبية الناتجة عنها و إستخدام أساليب الممارسة الرياضية عن بعد وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية التي تضمن سلامة الممارسين ، مع ضرورة إستخدام أحدث الأساليب في تأهيل الإصابات الرياضية بما يتناسب مع التنوع في طبيعة الإصابة ومتطلبات عملية التأهيل لضمان سلامة اللاعبين، تجويد أبحاث الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بما يخدم سوق العمل، والتأكيد على التوعية وإتخاذ الإجراءات الإحترازية خلال ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعات ، تنظيم يوم رياضي بجامعة أسيوط يوم 6 /4/ 2021م للجامعات العربية والمصرية بالتعاون مع الاتحادين العربي والمصري للجامعات ، وتقنين كميات ونوع الغذاء مع أداء بعض التمرينات المنزلية لتقليل الأثار الجانبية للحجر المنزلي.