بمشاركة وزير الشباب.. انطلاق مؤتمر "الرياضة قوة وطن" أون لاين بجامعة أسيوط

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحرص جامعة أسيوط على تنظيم مؤتمرها الافتراضي الأول والذي تعقده إلكترونياً في ظل أزمة الجائحة واختصاصها المجال الرياضي بعقد المؤتمر، وهو ما يعكس اهتمام إدارة الجامعة بالرياضة وإيمانها بأهميتها، مشيداً بتميز كلية التربية الرياضية بأسيوط ونشاطها على الصعيدين العلمي وكذلك الممارسة العملية ودعمها لمختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب والرياضية فى وقائع الجلسة الرسمية للمؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية والمنعقدة افتراضياً تحت عنوان: "الرياضية قوة وطن ورسالة سلام"، وذلك عبر تطبيق زوم والذي شهد افتتاحه مشاركة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، ونائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد المنشاوي والدكتور جمال محمد على عميد الكلية، إلى جانب كوكبة من القائمين على العمل الرياضي والذي يأتي على رأسهم الدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية ، والدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق.

وفى كلمته خلال افتتاح المؤتمر أطلق رئيس جامعة أسيوط دعوته لكافة المختصين والقائمين على العمل في الحقل الرياضي بوضح خريطة ملائمة تتيح للأفراد مواصلة ممارستهم لمختلف الأنشطة الرياضية وزيادة مساحتها سواء من خلال ممارسة الألعاب الجماعية أو الفردية مع مراعاة الالتزام بشروط وضوابط مكافحة العدوى والحفاظ على صحة وسلامة ممارستها ، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه الجامعة لتعزيز النشاط الرياضة وتشجيعه إيماناً منها بأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة البدنية وكذاك الصحة النفسية والسلوكية لدى الأفراد .

وفى سياق متصل أكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن حرص إدارة الجامعة وكلية التربية الرياضية على عقد ذلك المؤتمر على هذا المستوى المشرف وبمشاركة تلك الكوكبة المتميزة من العلماء والمسئولين في المجال الرياضي سواء من داخل مصر أو خارجها ، يؤكد على إصرار الجامعة على مواصلة ما تقدمه من خدمات علمية وبحثية فى مختلف المجالات والتغلب على الصعوبات الحالية التي فرضتها أزمة جائحة الكورونا على العالم بأسره مستغلة فى ذلك التطور الرقمي والتكنولوجي الذي كثير من الصعوبات وأصبح هو البديل العملي لتجنب أي تجمعات بشرية فى مؤتمرات أو اجتماعات .

وأشارالدكتور جمال محمد على أن انعقاد المؤتمر فى تلك الآونة يعد دليلاً دامغاً على حرص الكلية على للتغلب على أى معوقات تفرضها الظروف الراهنة وهى انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يعد من أكثر التحديات التي تواجه العالم اجمع فى تلك الآونة ، مضيفاً أن الكلية دأبت على التصدي لكافة التحديات والظروف التي تعرقل رسالتها فى نشر المعارف والأفكار الرياضية بين كافة الأوساط المهتمة بهذا المجال وهو ما دفعها إلى عقد هذا المؤتمر الكترونياً وذلك تأكيدا على تضافر جهود الكلية والجامعة مع الدولة في مواجهة الأزمة ودعم كافة الأحداث الهادفة التي من شأنها تحقيق التبادل العلمي الثقافي ونشر روح المشاركة والتشجيع علي ممارسة الرياضة ، فضلاً عن أثر ذلك فى تشكيل الوعي العلمي و البحثي حيث شهد المؤتمر تلقى أكثر من50 بحثاً متميزاً في مختلف المجالات الرياضية من صفوة العلماء والمتخصصين في المجال الرياضي من كافة أنحاء العالم .

ومن جانبه كشف الدكتور عبد الحكيم رزق عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر أن الندوة الأولى للمؤتمر والتي انعقدت فى يومه الأول قد جاءت بعنوان "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام " والتي ترأسها الدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية ومقررها الدكتور جمال محمد على ، وحاضر بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة والأسبق ، والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق ، والدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين.

أما الندوة الثانية فمن المقرر عقدها الثلاثاء الموافق 23 يونيو بعنوان " دور الإتحاد المصري للجامعات فى تنشيط الرياضة الجامعية " والتي يترأسها الدكتور محمد صبحى حسانين ويحاضر بها الدكتور سعيد الحساني رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية ، أما الندوة الثالثة فمن المقرر عقدها يوم الخميس 25 يونيو بعنوان" الرياضة وجائحة كورونا" والتي يترأسها الدكتور جمال محمد على ويقررها الدكتور صادق الحايك عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية السابق ، ويحاضر بها الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام لإتحاد الجامعات العربية، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب.