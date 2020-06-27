محافظ أسيوط يناقش سبل الإسراع في منظومة التقنين وتكثيف حملات الإزالة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل الإسراع بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتذليل كافة العقبات لإنهاء اجراءات التقنين من خلال التنسيق بين مسئولي المنظومة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء فضلا عن استكمال اعمال ازالة مخالفات المبانى وجميع التعديات على الاراضى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمضي قدمًا في منظومة التقنين.

جاء ذلك بحضور محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط والشاذلى محمد مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة والمهندس احمد عبد السلام مدير الادارة الهندسية بحى غرب ومحمد طه مسئول منظومة التقنين بالمحافظة وشريف دياب مسئول ملف الازالات.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الموقف التنفيذ لاعمال منظومة التقنين وسبل الإسراع في عمل المنظومة والانتهاء من اجراءات تقنين وضع اليد واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون حفاظًا على أملاك الدولة فضلًا عن تفعيل لجنة مراجعة أسعار الأراضي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مؤكدًا على استمرار ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مؤكدًا على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء واحالتها الى النيابة العسكرية.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف الجهود لمزيد من حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة بصفة يومية تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية ، كما وجه المحافظ بزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ في ملف التقنين لمضاعفة نسب الإنجاز سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها وتذليل المعوقات التي تواجه اللجان وتثمين الأراضي بالسعر العادل وفي الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة والحافظ على حق الشعب.