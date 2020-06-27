ترامب بعد إلغاء زيارته لنيوجيرسي: سأبقى لضمان تطبيق القانون

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، زيارته المزمعة إلى منتجع الجولف الخاص به في ولاية نيوجيرسي، وقال إنه باق في واشنطن "لضمان تطبيق القانون والنظام".

وقال ترامب، على "تويتر": "جرى إلى حد كبير إيقاف المخربين والفوضويين والمحرضين ومن يقومون بأعمال نهب، أقوم بما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا - وسوف يُقدم هؤلاء الناس إلى العدالة"، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

وتعهد الرئيس الأمريكي باتخاذ نهج صارم تجاه أي شخص يدمر أو يخرب النصب التاريخية الأمريكية، وهدد باستخدام القوة تجاه بعض المحتجين، في ظل انتشار احتجاجات ضد الظلم العرقي في أنحاء الولايات المتحدة.

واتهم الرئيس الأمريكي، الخميس، أحد قادة حركة "حياة السود مهمة"، بالدعوة إلى التمرد، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، "إنها خيانة، فتنة، تمرد!"، مشيرا إلى تصريحات لرئيس فرع الحركة في نيويورك هوك نيوسوم.

وقال الناشط، الأربعاء: "إذا لم تعطنا هذه الدولة ما نريد، فإننا سنحول هذا النظام إلى رماد ونستبدله"، مضيفًا "أستطيع أن أتحدث بالمعنى المجرد أو الحرفي، إنها مسألة تفسير".

ثم أوضح أنه لا يشجع على أعمال الشغب، لكنه لن يدينها كذلك، مبديًا موقفًا صارمًا من الحركة، منذ بدء الاحتجاجات.

وكتب ترامب عدة تغريدات أشاد فيها بـ"القانون والنظام" الذي أضحى شعاره المفضل على مدى أسابيع، والتي بدت كما أنها تشجع قوات الأمن على فرض سيطرتهم.

وفي سلسلة تغريدات، الخميس، لفت ترامب إلى أن المتظاهرين في نيويورك دعوا إلى "قلي" رجال الشرطة "مثل شرائح لحم الخنزير المقدد".

إلا أن أحدا لم يسجل حتى الآن استخدام هذا الشعار في نيويورك منذ بدء الاحتجاجات.