مجلس الوزراء يوافق على إعادة تسمية المحاكم الابتدائية

وافق مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدت، أول أمس الخميس الماضي، على طلب المستشار عمر مروان وزير العدل بالعودة إلى أسماء المحاكم الابتدائية المنشأة والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2015، طبقاً لما ورد في هذا القانون.

وحسب القانون، تكون محكمة جنوب بنها الابتدائية بدلاً من محكمة شبرا الخيمة، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بدلاً من محكمة 6 أكتوبر، ومحكمة شرق طنطا الكلية بدلاً من محكمة المحلة الكبرى، وغيرها من المحاكم التي شملها القانون المذكور سواء المستحدثة أو المعدل اختصاصاتها

وتمّ إخطار قطاعات وزارة العدل المعنية لتفعيل الأسماء القانونية للمحاكم الابتدائية، على ضوء ما جاء في القانون رقم 93 لسنة 2015 وموافقة مجلس الوزراء على ذلك.