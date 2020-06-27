بالفيديو.. لجنة تصنيع الدواء: حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس كورونا

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إن «الديكساميثازون» بهم مادة مهمة لبعض مرضى الحساسية والرئة، ولكنه يقلل من نشاط جهاز المناعة، وفي توقيت معين يكون له دور فعال حال حقن المريض به لتثبيط جهاز المناعة حال نشاطه الزائد عن اللازم، وهو لا يعتبر علاج لفيروس كورونا، فحتى الآن لا يوجد علاج حاسم حتى نصرح به.

وأضاف رمزي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنه في حالة وصف الطبيب للمريض "ديكساميثازون" في وقت خطأ من الإصابة بالفيروس يحدث ضررا كبيرا.

وتابع محفوظ، أن هناك حقنة شهيرة في مصر من نهاية التسعينيات، وأحد المراكز الطبية المتخصصة في الأطفال عملت هذه التركيبة، وهي حقنة كارثية تدمر جهاز المناعة وخاصة مع الأطفال، وأن الكورتيزون مهم جدا في وقت محدد، فالوقت هو الذي يحدد فائدة أو ضرر الكورتيزون في مواجهة فيروس كورونا - كوفيد 19.

واستكمل محفوظ، أن 85 % من مرضى كورونا يمكن شفاؤهم دون علاج، مشيرا إلى أن دواء الريميديسفير، أحد الأدوية التي تم تجربته في بعض الفيروسات، وكان استخدامه الرئيسي لمرض الحمى النفسية لكن بالنسبة لكورونا فهو يقلل فترة بقاء المريض في المستشفى من 15 إلى 11 يوما.