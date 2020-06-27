واشنطن: نرفض الهجوم الذي تعد له تركيا والوفاق في ليبيا

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، رفضها التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، مؤكدة رفضها للهجوم الذي تحضر له حكومة الوفاق والقوات التركية.

ودعت لاحترام حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قائلة "نحض الأطراف الليبية على التزام وقف النار واستئناف المفاوضات بشكل عاجل"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقالت في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه يجب البناء على التقدم الذي حققته المحادثات العسكرية الليبية الجارية، مضيفة "أبلغنا السراج برفضنا للهجوم الذي تحضر له حكومة الوفاق والأتراك".

وأوضحت الخارجية في بيان سابق، الجمعة، أن اللقاء الافتراضي الذي جرى قبل يومين بين وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة الوفاق شدد على ضرورة تفكيك الميليشيات في البلاد.

كما اعتبرت أن "انتهاء الحصار على طرابلس خلق فرصة جديدة، وضرورة لمعالجة قضية الميليشيات في الشرق والغرب الليبي".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، كررت الإدارة الأمريكية تأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب، والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المتنازعة تحت غطاء القوانين والقرارات الأممية، فضلًا عن وقف التدخلات الخارجية.