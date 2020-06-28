"خبطة العمر" تنتهي بالصديقين من حي الزمالك إلى السجن

فى حى الزمالك الراقى، كاد يطير عقل الشاب العشرينى، وهو يتأمل فخامة المبانى وثراء أصحابها أثناء زيارته لأحد أقاربه الذى يعمل حارسا لأحد العقارات بالمنطقة، لم يتمكن طوال الطريق إلى بيته بمنطقة الخليفة، من منع نفسه من التفكير، كان مشتتا وحائرا وقلقا، لكن ضربة العمر تكمن هناك فى إحدى الشقق، بسرعة لم يضع الشاب وقتا واستعان بأحد أصدقائه وشرح له المهمة وهى سرقة شقة صيدلى وزوجته وأن مهمة الاخير هى أن يكون "ناضورجى" يراقب له الطريق.

مضت الخطة على هذا الوضع لكن عودة مفاجأة لصاحب الشقة دفعهما للفرار دون أن يسرقا "قشاية " ولاحقا تمكنت مباحث القاهرة من ضبط المتهم مختبئا فى منور.

التفاصيل كما وردت بالتحريات أنه تبلغ لقسم شرطة قصر النيل من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالشروع فى السرقة من داخل شقة كائنة بأحد العقارات بمنطقة الزمالك بدائرة القسم. تم التقابل مع (صيدلى، وزوجته و مقيمان بمحل البلاغ) ، وقررا بأنه حال تواجد الثانية بالشقة سكنها "محل البلاغ" فوجئت بمحاولة أحد الأشخاص الدخول للشقة عبر الشرفة , وحال استغاثتها تعدى عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية تحصل عليها من الشقة "دون إصابات" وذكرت التحريات أنه أثناء ذلك تصادف حضور الأول فقام المتهم بدفعه أرضاً، ولاذ بالفرار.

بتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبط (عامل مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) حال اختبائه بداخل "منور" العقار محل البلاغ ، وبمواجهته اعترف بشروعه فى سرقة مسكن المجنى عليهما بالإشتراك مع صديقه (عامل مقيم بذات العنوان له معلومات جنائية) ، وأقر بإقتصار دوره على تأمين الأخير أثناء ارتكابه الواقعة.بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثانى أمكن ضبطه ، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها واعترف المتهم بأنه نظراً لسابقة تردده على أحد أقاربه والسابق عمله كحارس للعقار محل سكن المجنى عليهما، وعلمه بعدم تواجدهما بالشقة محل سكنهما "لتوجههما لعملهما " فخطط لسرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه حيث توجها للعقار محل البلاغ، وقاما بالصعود لسطح العقار وتمكن من التسلل للشقة الكائنة بالطابق الأخير بالعقار عبر الشرفة، إلا أنه لم يتمكن من سرقة شىء لاستشعار المبلغة به وهروبه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفت على المتهم الثانى.