محافظ الإسكندرية لأصحاب المقاهي: أي مخالفة للضوابط ستواجه بحزم

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة على عدد من الكافيهات والمقاهي بمنطقة محطة الرمل، وذلك للتأكد من تنفيذ الضوابط الاحترازية والوقائية في أول يوم عمل بعد إغلاق دام نحو ثلاثة شهور.

وشدد الشريف، علي أصحاب الكافيهات والمقاهي بضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، محذرا أن أي مخالفة لضوابط فتح المطاعم والمقاهي سيجرى التعامل معها بكل حزم وقوة.

ووجه المحافظ، خلال الجولة رواد المقاهي بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي، وإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير اليدين، وارتداء الكمامة فى غير أوقات تناول المشروب أو الوجبة للحفاظ على سلامتهم.