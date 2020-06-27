كيت وينسلت مراسلة حرب في فيلم "Lee"

تتولى إلين كوراس إخراج فيلم "Lee"، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار كيت وينسلت.

الفيلم سيرة ذاتية يحكي عن قصة إليزابيث لي، عارضة الأزياء التي أصبحت مراسلة حرب مشهورة لمجلة "Vogue" خلال الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في 2021 بحسب موقع "Variety".

وقالت المخرجة إلين كوراس: "هذا فيلم يأخذنا في رحلة نقابل فيها الولاء والخيانة، لكنه يكشف في نهاية المطاف اللغز الذي كانت عليه لي"، بينما قالت كيت وينسليت: "أنا سعيدة للغاية للعب دور لي في هذا الفيلم".

والمخرجة إلين كوراس، أخرجت عددًا من المسلسلات، وشاركت كمصورة سينمائية في أكثر من 50 عملًا فنيًا، وترشحت لجائزة أوسكار مرة واحدة عام 2009، في فئة أفضل فيلم وثائقي "The Betrayal - Nerakhoon".

أما الممثلة كيت وينسلت، ولدت في 5 أكتوبر 1975، ومثلت في أكثر من 50 عملا فنيا، وترشحت لـ7 جوائز أوسكار، وحصدتها مرة عام 2009 عن دورها الرئيسي في فيلم "The Reader".

كما ترشحت لجائزة جولدن جلوب 11 مرة، وحصدتها 4 مرات، وترشحت لـ بافتا 8 مرات، وحصدتها عن أفلام "The Reader وSense and Sensibility وSteve Jobs".