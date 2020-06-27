إعادة فتح 3717 مسجدا بعد الإغلاق بسبب كورونا بقنا

أكد الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إعادة فتح 3717 مسجدًا بمختلف مراكز المحافظة، بعد تجهيزها وتعقيمها بالكامل.

وأضاف "الطراوي"، أن كل المساجد التى أعيد فتحها وُضع بها علامات إرشادية للتباعد، وكذلك لافتات على أبواب المساجد توضح الشروط الواجب اتباعها لأداء صلاة الجماعة، والتى تبدأ بارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة والوضوء فى المنزل.

وأوضح "الطراوي"، غلق مصليات النساء والزوايا، وكذلك الأضرحة الموجودة بالمساجد، بجانب غلق دورات المياه تجنبًا لانتقال العدوى.

وأشار إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد، خاصة أن هناك مبادرة تعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة، سيتم من خلالها نعقيم المساجد بواسطة عدد من الشباب.