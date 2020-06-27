الأربعاء المقبل.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، أول شهر يوليو، وهم أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت أن صرف العلاوات الخمسة جاء وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 35 مليار جنيه.

ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي ونحو 524 ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من 1 يوليو دون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه وبإجمالي تكلفة 25 مليار جنيه.