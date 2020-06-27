مصدر قضائي: يحق لـ سما المصري الاستئناف على حكم حبسها

قال مصدر قضائي، إنه يحق للمحكوم عليها سما المصري، التقدم باستئناف على الحكم، أمام الجنح المستأنفة، والتي قد تؤيد الحكم الصادر اليوم بحبسها 3 سنوات، أو تخففه.

وقضت المحكمة، اليوم، بحبس سما المصري، لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، كما شمل الحكم مصادرة كل المضبوطات.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع الكترونية للتواصل الاجتماعي، واتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.