"ميركل: سنعمل على جعل أوروبا قوية مرة أخرى

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن التغلب على وباء كورونا المستجد وعواقبه أمر رئيسي في أجندة ألمانيا خلال رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ في أول يوليو المقبل، متابعة: شعارنا سيكون "جعل أوروبا قوية مرة أخرى" وأعد بكل قوتي بالعمل على ذلك".

وأضافت ميركل، فى كلمتها الأسبوعية التى تم بثها عبر الفيديو كونفرانس، أن وباء كورونا أودى بحياة أكثر من مائة ألف شخص في أوروبا، وأثر على مركزية التواصل الأوروبي مثل حرية الحركة والحدود المفتوحة التي كانت وما تزال في جزء منها استراتيجية أوروبا الموحدة".

وتابعت: "سوف أبذل قصارى جهدى لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي ووضع الميزانية واتخاذ التدابير لضمان نمو الاقتصاد الأوروبي مرة أخرى، التماسك الاجتماعي في ظل رئاسة ألمانيا، مشيرة إلى أن سقف التوقعات والآمال مرتفع، لذا نريد تلبية هذه التوقعات وملتزمون بضمان خروجنا جميعًا من الأزمة معًا والتخطيط لمستقبل أفضل لأوروبا".

ولفتت "ميركل" إلى أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه أوروبا: أولاً، تحقيق الحياد المناخي لإبطاء تغير المناخ، الهدف الثاني رقمي إذ أظهرت الأيام والأسابيع القليلة الماضية مدى حاجتنا للتكنولوجيا الرقمية فيمكن أن تكون الرقمنة أساسًا في الحياة اليومية ،وثالثًا جعل أوروبا أكثر قدرة على التعامل خارجيًا للدفاع عن القيم والمصالح الأوروبية في العالم.