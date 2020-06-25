الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الحوثية على السعودية

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية ومحاولة تنفيذها هجمات بطائرات مسيرة على عدد من المدن السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو في بيان، إنّ المملكة العربية السعودية استهدفت بعدة طائرات دون طيار وصواريخ بالستية في وقت سابق من هذا الأسبوع الاتحاد الأوروبي، يدين هذه الهجمات العشوائية التي تبناها الحوثيون على المدن السعودية".

وشدد ستانو، على أنّ جميع الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة، واصفا الهجمات بأنّها "تتعارض مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، للتوسط في وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية بدعم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".

وجدد الاتحاد الأوروبي، دعوة جميع الأطراف للدخول في محادثات سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدا مواصلة دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، أعلنت أمس الأول الثلاثاء اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيين من محافظتي صنعاء وصعدة باتجاه مدن الرياض ونجران وجيزان بالسعودية في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحفي، إلى أنّ الحوثيين أطلقوا أيضا 8 طائرات مفخخة دون طيار (مسيرة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية، مؤكدا "وتمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها".