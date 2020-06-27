فرج عامر يحيي الرئيس لحرصه على زيادة دخول الموظفين

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع إصلاحات هامة في موازنة العام الجديد 2020/2021 بشأن ملف الأجور من خلال حزمة إجراءات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة 34 مليار جنيه لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد عامر في بيان له أصدره، اليوم، أهمية منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في الموازنة الجديدة بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.

ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من المرتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى وليس 10% كما هو معتاد كل عام.

كما أشاد المهندس محمد فرج عامر، بتحسين الحكومة لدخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيه إلى 375 جنيه شهريا وفق المستويات الوظيفية وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو المقبل، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 15 ألف جنيه سنويا إلى 24 ألف جنيه سنويا لكل العاملين بأجر واستحداث شريحة ضريبية منخفضة تبلغ 2.5% لأصحاب دخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئتت الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحه جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية عن 400 ألف جنيه.

ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية للرئيس السيسي على اهتمامه الكبير بملفي المعلمين والأطباء بالموازنة العامة الجديد من خلال استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بموحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي "حافز تطوير التعليم قبل الجامعي" في موازنة 2020/2021 ليصل جملة ماتم تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر عن 400 ألف جنيه، واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية "حافز جودة" في موازنة عام 2020/2021 ليصبح إجمالي ما تم تخصيصة لهذا الغرض 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالي وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.25 مليار جنيه وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 320 مليون جنيه.