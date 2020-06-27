بعد حبسها 3 سنوات.. "الوطن" تعيد نشر نص التحقيقات مع سما المصري

تنشر "الوطن" النص الكامل لتحقيقات النيابة العامة مع المحكوم عليها الراقصة سما المصري، بعد صدور حكم حبسها لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، كما شمل الحكم مصادرة كل المضبوطات، لإدانتها بالتحريض على الفسق.

وقالت مصادر أمنية وقضائية، إن القبض على سما المصري وحنين حسام ومودة الأدهم، جاء نفاذا لأوامر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الذي أصدر أوامره بالحفاظ على قيم المجمتع وآدابه ومحاسبة المعتدين عليها والساعين لهدمها.

وقبل البدء في التحقيقات، تلقت النيابة العامة محضرًا محررا بمعرفة الرائد محمد عبد الظاهر، ضابط مباحث بقسم شرطة الازبكية، حمل رقم 9 أحوال ملحق بالمحضر الرقيم 2210 لسنة 2019، إداري الازبكية، وقال فيه انه أعدّ الاكمنة الثابتة والمتحركة على أماكن تردد المتهمة سما المصري، وتمكن من القبض عليها.

وأجابت المتهمة حينها على قرابة 26 سؤالا، وجهه لها المحقق، وللاطلاع على نص التحقيقات اضغط هنــــا.