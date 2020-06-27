بـ2.5 مليار جنيه.. علاج 700 ألف مواطن من الأمراض المزمنة بالدقهلية

بدأت محافظة الدقهلية، اليوم، تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بمراكز طب الأسرة.

وحضر إطلاق المبادرة من مركز طب الأسرة بقرية ميت علي التابعة لمركز المنصورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وقيادات الصحة بالمحافظة.

وقال محافظ الدقهلية إن عدد المستفيدين من المبادرة يبلغ 700 ألف مواطن، يتلقون العلاج بالمجان مدى الحياة، مشيرًا إلى العمل بالمبادرة من خلال ما يقرب من 50 مركز طب أسرة، إضافة إلى جميع مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وأضاف مختار، في تصريح صحفي، أن تنفيذ المبادرة بالدقهلية تكلف الدولة 2.5 مليار جنيه، حيث يتم علاج المرضى بالمجان مدى الحياة من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، مشيرًا إلى أن تلقي العلاج من مراكز طب الأسرة يأتي لمنع التجمعات وتيسير تلقي المواطنين للخدمة الطبية في أماكن إقامتهم.

وأوضح أن المريض لم يعد في حاجة للذهاب إلى المستشفيات البعيدة، ويمكنه تلقي العلاج وصرف الدواء من أقرب مركز طب أسرة لمحل إقامته.

ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن الخدمات الصحية المقدمة تشمل الكشف والمتابعة وعمل الأشعة والتحاليل للأمراض المزمنة، سواء بالمستشفيات الحكومية أو مراكز طب الأسرة، أو مراكز التحاليل والأشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة على نفقة الدولة.