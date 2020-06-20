انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالقليوبية

انطلقت اليوم المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة"، لاستكمال علاج أصحاب الأمراض المزمنة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة القليوبية.

واعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، توفير الخدمة الطبية الجيدة لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومتابعة حالتهم الصحية، وصرف علاجهم على نفقة الدولة، وذلك من خلال عدد من المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، في إطار المبادرة الرئاسية الجديدة عقب توقفها خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال "الطباخ" إنه تم توفير الأطقم الطبية من كافة التخصصات والصيدلة والإداريين بمواقع متابعة العلاج لإجراء الكشف الطبي والمتابعة وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى صرف العلاج لمدة 3 أشهر مقبلة من أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو مستشفى، تيسيرًا على أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت الدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أنه لأول مرة سيتم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال دقائق بالوحدات الصحية والعيادات المتنقلة عن طريق مراسلة المستشفى بالإنترنت.