الشرقية تستعد لانطلاق المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة غدا

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة الاستعدادات النهائية لإنطلاق مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، والتي ستنطلق بمحافظة الشرقية إعتباراً من الغد الإثنين.

وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة، وتحديد أماكن العمل، بالنسبة للأماكن الثابتة، والعيادات المتنقلة، والتأكيد علي توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين، وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج، كما تم مناقشة آخر المستجدات، والإجراءات الوقائية اليومية، والموقف الحالي لامتحانات الثانوية العامة، والتأمين الطبي لها، والتأكيد علي متابعة أعمال التطهير والتعقيم للجان الإمتحانات والتي بدأت اليوم، بالمدارس والمعاهد، ويبلغ عدد اللجان بها ١٦٢ لجنة بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة، وتكثيف المرور علي اللجان، والتأكد من إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية الوقائية، أثناء سير الامتحانات، والتأكد من تجهيز غرفة للكشف بالمدارس والمعاهد المخصصة للجان الإمتحانات، وتوافر الأطباء والزائرة الصحية بها، للكشف الحراري، والتعامل مع الحالات المشتبهة أو المخالطين للحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، والتأكد من تسليم الكمامات والواقيات للطلاب والمراقبين، ومن توفير العلاج والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، والتأكد من تواجد أدوات التعقيم والتطهير باللجان ودورات المياه، والتأكد من تجهيزات غرف العزل، ووجود غرفة نفايات منفصلة، حرصاً علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين بالعمل بلجان الإمتحانات بمدارس المحافظة.