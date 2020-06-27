محافظ القليوبية يؤدي صلاة الظهر بمسجد الرحمن في شبرا الخيمة

أدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة الظهر اليوم السبت بمسجد الرحمن بحي شرق ⁩شبرا الخيمة، وتابع علامات التباعد وإرشادات التوعية المعلقة على أبواب المساجد وكذلك الإجراءات الاحترازية للمصلين وتعقيم المسجد وانضباط الشعائر به.

وهنأ الهجان، المصلين بافتتاح المساجد مرة أخرى، مؤكدا على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين ضمانا لسلامتهم

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بشن حملات تفتيشية ودورية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على المحال والكافيهات المرخصة، والقائمين على الأشطة التجارية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، وتوفير المطهرات والتباعد الاجتماعي وعدم الزحام وحظر تقديم الشيشة، واستخدام الكواشف الحرارية

فيما أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المساجد التى جرى إعادة فتحها لاقامة الشعائر، شهدت التزاما من قبل المصليين، مشيرا إلى أنه تم تطهيرها والتأكد على الأئمة ومقيمي الشعائر بتعليق لافتات على أبواب المساجد بتعليمات وزارة الأوقاف ومجلس الوزارء.