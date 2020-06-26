القليوبية تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على حالة واحدة آخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها كما سجلت القليوبية 7 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة طوخ سجل اليوم الجمعة أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور وقها والخانكة وكفر شكر أي إصابات جديدة اليوم، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها حالتين إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 4 حالات إصابة، ومركز ومدينة طوخ 13 حالة إصابة، والقناطر الخيرية حالة واحدة ، ومركز ومدينة قليوب 2 حالة وشبين القناطر 6 حالات إصابة.

كانت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى ، اعلنت اليوم الجمعة عن تعافى وخروج 25 حالة من المستشفى، من مصابى فيروس كورونا المستجد وتوجهوا الى منازلهم ، لإستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافى .

وقالت محمود أن المستشفى مستمرة فى تقديم كافة الخدمات الطبية ، والتدخلات الجراحية لقطاع عريض، من مصابى كورونا بمحافظة القليوبية، بالإضافة الى جلسات الغسيل الكلوى، وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وأوضحت مدير المستشفي أن عدد الحالات التعافي من الفيروس، إرتفع الي 66 حالة ، منذ تحويل المستشفى كمكان لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس وحتي الآن .

وأكملت أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ، إرتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء، بالاضافة إلي تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزراة الصحة، في التعامل مع الحالات