القليوبية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 6 حالات آخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها كما سجلت القليوبية 5 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل اليوم الخميس أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور أي إصابات جديدة اليوم، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 18 حالات إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 6 حالات إصابة، ومركز ومدينة طوخ 9 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 7 حالات وكفر شكر 2، ومركز ومدينة قليوب 5 حالات، وشبين القناطر 10 حالات إصابة ومركز ومدينة الخانكة 3 حالات ومدينة قها حالة واحدة

كان مستشفى قها المركزي المخصصة لعزل حالات الإصابة بكورونا، أعلن نجاح الفريق السابع لإدارة المستشفي، برئاسة الدكتور محمود حسب الله المدير الطبي، والدكتور على طبل في تشغيل قسم غسيل الكلى بالمستشفى، وإجراء جلستي غسيل كلى لحالتين، تعانيان من الإصابة بفيروس كورونا، وفي حاجه لجلسات الغسيل بشكل دوري.

ووجه المستشفى بهذه المناسبة، في بيان لها على صفحتها بـ"فيس بوك" شكر خاص، لدينامو المستشفى رضا عرفات رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية، ومحمد مصطفى فني الأجهزة الطبية، والممرضة "منار جمال".

فيما أعلنت المستشفى ايضا عن تعافي 10 حالات من الفيروس بعد سلبية المساحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين منها الي 291 منذ بدء الجائحة وحتي اليوم