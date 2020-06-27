انتهاء امتحانات العملي لطلاب الدبلومات الفنية بالبحيرة

انتهى طلاب الدبلومات الفنية بمدارس البحيرة، أول أيام الامتحانات العملية وسط حالة من الهدوء وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى اليوم الأول العملي – معامل 6368 طالبا، كما أدى الطلاب الامتحانات في عدد 50 لجنة.

أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.

ويقدر إجمالي عدد الطلاب المتقدمون لأداء امتحان هذا العام بمختلف النوعيات "صناعي - زراعي – تجاري – تعليم مزدوج – إعداد مهنى – نظام الخمس سنوات" 54801 طالبا وطالبة، وأدى الطلاب اليوم امتحانات العملي – معامل بعدد 50 لجنة رئيسية صناعي 18 – زراعي 9 – تجاري 23، أدى الامتحانات خلالها عدد 5989 طالب وطالبة.