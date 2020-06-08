محافظ الشرقية يتابع استعدادات "التعليم" لأداء امتحانات الدبلومات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم استعدادات المديرية، لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 - 2020، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب؛ لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، والمقرر انطلاقها يوم السبت 27 يونيو 2020.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية؛ للتنفيذ الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل اللجان والاستراحات المخصصة؛ لاستقبال المراقبين والمصحيين، ورؤساء اللجان مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان.