"الوفد": لجوء مصر لمجلس الأمن أجبر إثيوبيا على الخضوع للمفاوضات مجددا

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن القمة الإفريقية المصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن قضية سد النهضة عكست حرص مصر الدائم على اللجوء للمفاوضات؛ والاتجاه نحو الجلوس لمائدة التفاوض من أجل بلوغ الهدف المراد بنا يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف، ومن ثم التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

وأضاف الجندي لـ "الوطن"، أن إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي إرجاء عملية الملء لسد النهضة لمدة أسبوعين لحين التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول قضية السد وإيجاد آلية لملء السد دون التأثير عن حقوق الدول الأخرى، نتيجة المفاوضات التي اتبعتها مصر والإجراءات التي لجأت إليها على مدار الفترة الماضية لحفظ حقوقها المائية.

وأشار إلى أن لجوء مصر لمجلس الأمن خطوة أجبرت الجانب الإثيوبي على الخضوع للمفاوضات وعدم التسليم بأن مصر بمكانتها وريادتها بين دول القارة ستوافق على ملء هذا السد الذي سيؤثر على حياة شعب بأكمله؛ يحتاج لمياه الشرب من المصدر الأساسي له وهو مياه نهر النيل.

وأكد الجندي أن تراجع الموقف الإثيوبي بعث بالعديد من الرسائل الهامة أهمها أن مصر لن تصمت عن حقها في المياه، وأنها ستظل على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في توقيتها المناسب لوقف أي اعتداء أو انتهاك لحقوقها الأصيلة والدفاع عن أمنها القومي في كل وقت وفي أي مكان، وأنها دولة تسعى للمفاوضات والسلم وليس التهديد والعنف، وأنها تسعى للتوصل لحل يحقق التوازن ليس فقط لها، بل لدولة إثيوبيا ومراعاتها لحقها في التنمية.