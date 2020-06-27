مطلع يوليو.. افتتاح 4 مواقع أثرية بالأقصر تجريبيا أمام السائحين

أكد الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك والمشرف العام على مشروع طريق الكباش، اليوم السبت، استعداد المعبد والمواقع الأثرية، لإعادة الفتح التدريجي واستقبال الزائرين من السياح المقيمين والمواطنين المصريين، وذلك يوم الأربعاء المقبل، الموافق الأول من شهر يوليو، في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأوضح الصغير، في تصريحات صحفية، أن وزارة السياحة والآثار كان وقع اختيارها على 4 مناطق بمحافظة الأقصر، من المقرر فتحها تجريبيًا مطلع يوليو القادم وسط إجراءات احترازية، وذلك بعد أن تم إغلاقها منذ أكثر من 3 شهور جراء جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه المناطق هي "مجمع معابد الكرنك ومتحف الأقصر والدير البحري "حتشبسوت" ومقابر وادي الملوك"، وهي من الأماكن التي تأتي على رأس القائمة في جداول الزيارات السياحية.

وأضاف الصغير، أنه من المقرر أن يخضع معبد الكرنك خلال الساعات القادمة أعمال تعقيم وتطهير مكثفة تشمل مركز الزوار ودورات المياه والمقار الإدارية، مؤكدا أن المعبد أن يخضع كان بشكل لأعمال الرش والتعقيم بشكل دوري خلال الفترة الماضية، كما سيتم استقبال بوابات التعقيم وعددًا من معدات التطهير، خلال اليومين القادمين، لتركيبها قبل إعادة فتح المعبد، فضلا أنه سيتم الإعلان عن بعض الضوابط والإجراءات الخاصة بالزائرين، والتي تضم تنظيم الدخول، والمحافظة على التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة بين الوفود، وارتداء الكمامات، حتى نكون على أتم استعداد لعودة الزائرين.