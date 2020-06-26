قيادات "صحة الأقصر" تكرم وكيل الوزارة السابق قبل المغادرة لدمياط

كرم أطباء وقيادات المنظومة الصحية بالأقصر، اليوم الجمعة، الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة السابق، بالمحافظة، وذلك عقب قرار ترقيته وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة دمياط، على أن يتولى الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، مدير مستشفى الصداقة بأسوان للعزل الصحي، المنصب بالأقصر مطلع الأسبوع المقبل.

وحضر فعاليات حفل تكريم الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر السابق، كل من الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، والدكتور بكرى عبد الستار مدير مستشفيات العزل بالأقصر، والدكتور وليد محمد عرابى منسق المديرية لمستشفى حميات الأقصر، وأشادوا بالدور الكبير للدكتور السيد عبد الجواد فى خدمة أبناء محافظة الأقصر على مدار الـ3 سنوات الماضية ودعمه لمشروع إنشاءات المستشفيات الجديدة بالمحافظة، وكذلك تطوير الوحدات الصحية لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل، بجانب تحويل عدد من مستشفيات الأقصر للعزل خلال أزمة فيروس كورونا.

وكان قد تسلم الدكتور السيد أحمد عبد الجواد منصب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى 9 يوليه 2017 بقرار من وزارة الصحة خلفاً للدكتور أسامة الدسوقى وكيل وزارة الصحة الأسبق.