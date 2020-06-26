874 مسجدا تستقبل المصلين في الأقصر غدا

أعلن سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، افتتاح ما يقرب من 874 مسجدا على مستوى المحافظة، بدءاً من فجر غداً السبت، وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد، وذلك من إجمالي 2208 مساجد على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أنه جرى اختيار 874 مسجدا بمدن وقرى المحافظة من أصل 2208 مساجد خلال الفترة المقبلة لاستقبال المصلين بعد انطباق الشروط عليها، وبعد انتهاء الأزمة سيجري فتح المساجد بالكامل لأبناء المحافظة.

وفي السياق نفسه أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بدء أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد والمقار الإدارية للمديرية.