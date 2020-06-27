تأجيل عرض فيلم "Unhinged" لـ راسل كرو حتى 31 يوليو

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "Unhinged" للنجم راسل كرو، تأجيل عرضه إلى يوم 31 يوليو المقبل، بعدما كان مقرر عرضه يوم 10 يوليو، بحسب موقع "هوليود ريبورتر".

فيلم "Unhinged" من إخراج ديريك بورتي، وتأليف كارل إلسورث، ويشارك في البطولة كل من جيمي سيمبسون، جابرييل بيتمان.

يذكر أنَّ عدد من كبرى شركات إنتاج السينما في العالم، قررت تأجيل عرض عدد من أفلامها اليوم، بسبب استمرار إغلاق معظم دور السينما في أمريكا ودول مختلفة، نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم "Bill & Ted Face the Music"، تأجيل عرضه ليوم 28 أغسطس، بعدما كان من المقرر عرضه في 14 من الشهر نفسه.

كما قررت شركة "ديزني" تأجيل عرض فيلم "مولان" للمرة الثالثة، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت شركة "Warner Bros"، تأجيل عرض فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان إلى يوم 2 أغسطس.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، كما تمّ تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها: "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".