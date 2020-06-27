"لمن يهمه الأمس".. كتاب للفنان سامي مغاوري عن مشواره الفني بالصحف

يخوض الفنان سامي مغاوري، تجربة جديدة، خلال الفترة الحالية، حيث يعكف على تأليف كتاب، يحمل اسم "لمن يهمه الأمس"، ومن المُقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة.

وقال "مغاوري"، لـ"الوطن"، إنَّ الكتاب الجديد يضم جميع الحوارات والمقالات الصحفية، التي كُتبت عنه، بشأن الأعمال المسرحية التي قدّمها على مدار مشواره الفني الذي بدأ قبل 40 عامًا تقريبًا، موضحًا أنه شارك في 104 أعمال مسرحية، منهم 97 عرضًا على مسرح الدولة.

وأشار إلى أنّ هذا الكتاب لا يُعد سيرة ذاتية، بل مجرد تجميع المواد الصحفية التي كُتبت عنه فقط، مؤكدًا أنه لا ينوي كتابة أو تسجيل سيرته الذاتية، خلال الفترة المُقبلة.

من جهته، وصف الفنان شيكو، الفنان سامي مغاوري، بالفنان الأسطوري في عالم الكوميديا، قائلًا: "فنان أسطورة ومش واخد حقه"، مؤكدًا أن الأخير يُدرك جيدًا تفاصيل وطبيعة الكوميديا.

وقال "شيكو" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إنَّ سامي مغاوري قد يتنازل عن إيفيه لزمليه في أي عمل فني يُشارك فيه، إذ أنَّه يحرص على نجاح العمل، قائلًا: "الحاجات دي مش موجودة إلا عند فنانين قليلين".

وأكّد أنَّ "مغاوري"، لا يهتم بمساحة الدور بقدر اهتمامه بالتأثير، قائلًا: "هو مقتنع إن الفنان بحضوره، حتى لو هيقول جملة واحدة.. وبيحب يشوف اللي حواليه ناجحين".