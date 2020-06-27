إعلام أروغان يصف "يوتيوب" بالمزيف.. بعد إحراج الشباب التركي للرئيس

شن الإعلام الموالي للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، حملة على موقع يوتيوب؛ بعد أن حطم البث المباشر للرئيس، أمس الجمعة، رقمًا قياسيًا في عدد "غير المعجبين"، وردًا على ذلك وصفت صحافة النظام الموقع بـ"فيك تيوب" أي الموقع المزيف.

ونشرت جريدة يني شفق خبرًا تحت عنوان "يوتيوب أصبح فيك تيوب" وقالت إنه مقابل 50 دولارًا فقط يمكن للمستخدمين شراء عشرات الآلاف من الإعجابات وغير الإعجابات، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وفسرت الجريدة ما حدث بالأمس بعد أن تعدى عدد الرافضين لأردوغان عدد المعجبين بأن هذا نتيجة استخدام البعض الروبوتات المزيفة الموجودة على المواقع الإلكترونية، فمثلما يتم تزييف نسب المشاهدات يجري أيضًا تزييف نسب الإعجاب وعدم الإعجاب.

وتعرض الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، لموقف محرج أثناء عقده لقاءًا مباشرًا مع مجموعة من الشباب التركي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وخلال اللقاء تبين أن عدد الرافضين له يفوق عدد المعجبين بكثير، كما تزايدت التعليقات التي عبرت عن رفضها له.