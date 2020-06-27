"التعليم": يؤخذ بالدرجة الأعلى في حالة وجود إجابتين للطالب

وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، مقدري الدرجات بكنترول الثانوية العامة بمدرسة السنية، بالدقة في أعمال التصحيح والالتزام بالإجابات البديلة التي تم إقرارها في نموذج الإجابة بعد التعديل.

واطمأن حجازي على سير أعمال التقدير ودخول المصححين عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامات والقفازات الطبية والفيس شيلد، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير بجميع قاعات التصحيح وإجراءات قياس درجة الحرارة للمصححين، وكذلك تجهيز القاعات بالإضاءة والتهوية الجيدة.

وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة على ضرورة الالتزام بحفظ حقوق الطلاب في الدرجات كما نبه على تصحيح المسودة وفي حالة وجود إجابتين للطالب يتم تصحيحهم والأخذ بالدرجة الأعلى لمصلحة الطالب والالتزام بنموذج الإجابة في التصحيح.