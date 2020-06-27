محافظ القاهرة يسلم 10 عرائس يتيمات منح مالية

سلم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 10 عرائس من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج منح مالية مقدمة من مؤسسة الأورمان في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني؛ لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء محافظة القاهرة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، خاصة في ظل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا، وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري.