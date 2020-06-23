نائب محافظ القاهرة توجه بإنهاء ملفات التقنين بشق الثعبان

طالبت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة إنهاء الملفات الخاصة بالتقنين وتذليل أي عقبات وضرورة اتخاذ الإجراءات الفعلية لاستكمال خطة تطوير منطقة شق الثعبان بالكامل.

جاء ذلك خلال جولة نائب المحافظ على منطقه شق الثعبان بحضور المهندس مصطفى زهران المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية، واللواء محمد المجبر رئيس حي طرة، والعميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس تنفيذي لجهاز شق الثعبان، والعميد خالد درويش نائب رئيس الجهاز التنفيذي.

كما تفقدت نائب المحافظ منطقة شيماء للوقوف على كل ما هو داخل نطاق الضغط العالي الذي سيتم تقنين أوضاعه، وذلك بعد إحلال الضغط العالي وتحويله إلى كابلات أرضية، وذلك لمتابعة مسار الكابل الجديد، حيث يستفيد منه عدد كبير من المصانع، كما تم المرور على منطقة بدر ومتابعة الورش والمصانع والمعارض التي تقع تحت الضغط العالي كما تم المرور على محطة رفع المياه الخاصة بمنطقة الثعبان ومتابعة الأعمال الجارية بها.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة تذليل أي عقبات واتخاذ الإجراءات الفعلية لتوفير الخدمات لإدخال المرافق من صرف ومياه وكهرباء، وذلك لخدمة المنطقة بالكامل وضرورة عمل تسويه على الجانب الأيمن من الطريق من جهه شق الثعبان، وذلك يؤدي إلى تخليق أراضي جديدة من شأنها أن تساهم في زيادة الاستثمار في هذه المنطقة كما تفقدت المنطقة اللوجستية.

ومرت على قطعة الأرض المحددة على مدخل شق الثعبان والتي من المقترح إقامة منطقة خدمات بها مثل "معارض، بنوك، مطاعم"، كما شددت نائب المحافظ على تطوير وتعديل واجهات المصانع بما يتناسب مع مخطط التطويرمع الاخذ فى الاعتبار اتخاذاللازم نحو تجهيز الطرق الداخلية لرفع كفاءتها ليتناسب ويتزامن مع الانتهاء من الطريق الأوسطي الواصل بين شق الثعبان وطريق العين السخنة مما ينتج عنه تخليق منطقة جديدة امتداد شق الثعبان مخططة بتخطيط عالي وتكنولوجي، ونقل الحركة الثقيلة من طريق الاتوتستراد إلى طريق العين السخنة / شق الثعبان مما يخفف الضغط على طريق الاتوتستراد.

وطالبت نائب المحافظ من رئيس حي طرة، ضرورة رفع جميع الإشغالات الموجودة أمام المصانع والورش والمعارض واتباع مخطط زمني لتنفيذ هذه التعليمات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمنطقة.