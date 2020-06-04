حركة تنقلات واسعة بالوحدات المحلية والديوان العام لمحافظة الدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، حركة تنقلات بالوحدات المحلية والديوان العام للمحافظة، عقب الإعلان عن حركة التنقلات التي أجرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وشملت الحركة تغييرات بين رؤساء المراكز، مركز طلخا، وحي غرب المنصورة، علاوة على تعيين مدير جديد للشؤون القانونية، وإعادة 5 من معاوني المحافظ إلى عملهم الأصلي، وإجراء تعديلات في العلاقات العامة، والإدارات داخل الديوان العام.

وشملت الحركة نقل المحاسب محمد أمين رئيس حي غرب للعمل رئيس مركز ومدينة طلخا، وندب أحمد هلال القائم بعمل رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة ،وندب المرسى هيكل رئيس مركز ومدينة منية النصر للقيام بعمل مدير الإدارة العامة لشئون المجالس واللجان، وندب المهندسة هبة مأمون مهندس تخطيط بمديرية الإسكان والمرافق للقيام بعمل مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، وندب السيد محمد عبد القادر الطويل مدير العلاقات العامة للعمل نائب رئيس مدينة محلة دمنة.

وشملت الحركة كذلك ندب طارق عبد الباسط، باحث اجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي للقيام بعمل مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة بالمحافظة، وياسر أحمد الغريب مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة ميت سلسيل للقيام بعمل مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، ووائل محمد فتحي مدير الشئون القانونية بحي شرق المنصورة للعمل باحث قانوني بالمكتب الفني للمحافظ، ونهى فهمي أخصائي علاقات خارجية للعمل وكيلا للإدارة العامة للعلاقات العامة بالمحافظة، وعبد الفتاح محمد شحاتة، مدير إدارة التحقيقات بالمحافظة للعمل وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة بجانب عمله، ومحمد سمير بإدارة متابعة مكتب المحافظ للعمل مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، وشيماء عادل أحمد مدير وحدة الحالات الإنسانية بالمحافظة للعمل وكيل الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة بجانب عملها، ومحمد جلال وكيل إدارة الأملاك للعمل مدير لإدارة الأملاك، ومحمد إبراهيم رزق للعمل بإدارة المراسم بالعلاقات العامة بالمحافظة ،وأحمد بكر عبد ربه من إدارة الإعلام للعمل بإدارة المراسم، وسالمة عبد المعطي مهندس بالتخطيط العمراني للعمل مهندس بإدارة المرافق، ووسام حمزة مهندس بالتخطيط العمراني للعمل مهندس بإدارة المرافق.

كما شملت الحركة ندب نهاد رشاد وكيل وحدة تطوير العشوائيات للعمل مديرا لها، والسيد زين العابدين للعمل مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ،ومروة عيسى للعمل وكيل وحدة المتغيرات المكانية بجانب عملها، وفريدة محمد عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية للعمل مهندس بالإدارة العامة للشئون الهندسية وعلاء الدين عبد العزيز للعمل مدير إدارة الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظة، وهاني محمد إبراهيم للعمل وكيل إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة ،ومحمد لطفي للعمل بإدارة الأمن ،ونجاح محمد عبد المعطي للعمل بإدارة بناء وتنمية القرية، وعمرو شريف للعمل بمكتب السكرتير العام.

وتضمنت الحركة ندب ثروت فتوح للقيام بعمل مدير إدارة الشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل ،ومي محمد عبد الرازق للعمل مدير مركز معلومات شبكات المرافق، وإبراهيم الشربيني للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة ،وجمال عطية عبد العاطي بمديرية الإسكان للعمل بالمنطقة الصناعية بجمصة، ونبيل محمد عبد الونيس للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا، ورماج محمد عز الرجال للعمل بمكتبة المنصورة العامة ،وولاء مروان أبو شبانة للعمل بالوحدة المحلية لمدينة محلة دمنه.

كما تضمنت الحركة إلغاء ندب كل من أسامة عبد الحميد وعودته للعمل بمديرية التموين، ووسام رفعت وعودتها للعمل بمديرية التربية والتعليم ،ونسرين شوقي وعودتها للعمل بمديرية التموين، وعمرو ضياء وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، ومنى متولي جمعه وعودتها للعمل بمديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية.