لأول مرة.. حميات الأقصر تسجل صفر إصابات بكورونا

كشف مصدر طبي من داخل مستشفى حميات الأقصر عن أن المستشفى لم يسجل أي إصابات بكورونا خلال أمس الجمعة وهي الواقعة الأولى التي يشهدها منذ الإعلان عن تسجيل أول إصابة مارس الماضي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن" إن المستشفى يوجد بها 17 مريضًا من أصل 62 وهي الطاقة الاستيعابية للمستشفى، معظهم يتجه نحو التماثل للشفاء والآخرين يستعدون للانتقال إلى مستشفيات العزل المختلفة والتي سجلت هي الأخرى فائضًا في أعداد السرائر المشغولة بها نتيجة أعداد الخروج الكبيرة التي تماثلت للشفاء الفترة الماضية.

وأضاف أن المستشفى باتت تنتظر نهاية اليوم على أملا أن يستمر ذلك المعدل لثاني يوم على التوالي ويتم الإعلان رسميًا للمواطنين على سبيل التبشير، لافتًا إلى أن جميع مستشفيات عزل الأقصر استطاعت القضاء على قوائم الانتظار.