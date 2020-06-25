حظك اليوم الخميس 25-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج السرطان بأنّ عاطفي ومحب لدرجة كبير، فهو مرهف الإحساس ويتصف بالوفاء الشديد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وما زال الفلك ينصحك بالتحكم في نفقاتك وبالتصرّف بحذر أمام الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد يتراجع في برجك وعليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.