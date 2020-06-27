صور .. وسط اجواء من الفرحة .. العشرات من سكان مدينتي يؤدون الصلاة بالمسجد الجامع

أدى العشرات الصلوات جماعة، بالمسجد الجامع في مدينتي احدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى ، لأول مرة بعد تعليق ٣ أشهر، وسط حالة كبيرة من السعادة.

وعبر أهالي المدينة، عن مدى الوعي بالتزامهم التام بتعليمات وزارة الأوقاف، حيث وقفوا في الصلاة ملتزمون بعلامات التباعد بين المصلين، التي وضعتها المديريات على مستوى الجمهورية لتوجيه المصلي بمكانه لترك المسافة الآمنة.

وحضر المصلون مع الالتزام بالكمامات والوضوء في المنزل، مع اصطحاب سجادة صلاة شخصية، وعدم استخدام مكتبة المصاحف أو الكتب حاليا حتى انتهاء فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المصلون بجهود وزارة الأوقاف وعلى رأسها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على مدار الأيام الماضية في تعقيم وتطهير المساجد، ووضع علامات التباعد، والاستعداد لفتح المساجد بهذه الصورة المشرفة.