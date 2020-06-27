"معا نستطيع" توزع 7 آلاف زجاجة كلور وكمامة وتركب 3 بوابات تعقيم بطنطا

وزعت، اليوم، مبادرة "معا نستطيع" التي أطلقها أهالي وشباب قرية ميت حبيش البحرية التابعة لدائرة مركز طنطا الأسبوع الماضي، نحو 5 آلاف زجاجة كلور ومطهرات و2000 كمامة، وكذلك تركيب بوابات تعقيم بالمجان لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المهندس محمد خلاف، أحد القائمين على المبادرة، مواصلة أعمال تطهير الشوارع وتوزيع كمامات وزجاجات تعقيم من الكلور والمطهرات، إلى جانب التوعية والإرشاد مع الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وأشار ماهر موسى، أحد منظمي المبادرة، إلى توزيع أكثر من 5 آلاف زجاجة كلور وتعقيم و2000 كمامة، وتركيب 3 بوابات تعقيم على الوحدة المحلية والصحية بالقرية، مشيرًا إلى أنه من المقرر تركيب بوابات تعقيم أمام كل مسجد.

وأوضح أن المبادرة قامت اليوم بتجميل مدخل القرية من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتركيب لمبات إضاءة في شوارع القرية.