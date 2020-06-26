7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقتين بالعتبة

انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من عمليات التبريد في شقتين شبت بهما النيران، في عقار بالعتبة.

وقال مصدر أمني إن الشقتين عبارة عن مخزني ملابس تابعين لأحد تجار الجملة بالمنطقة، وأن النيران أتت على محتويات الشقتين، مؤكدًا السيطرة عليها بـ7 سيارات إطفاء منهم سيارة ذات سلم هيدروليكي، اعتلاه أحد أفراد الحماية، وتمكن من إطفاء النيران التي تخطت النوافذ للخارج.

وأشار المصدر إلى عدم وجود أي إخطار بإصابات أو وفيات.

وتلقت نجدة القاهرة بلاغا بالحريق، وأبلغت الإطفاء التي دفعت بعرباتها وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها، والبدء في عمليات التبريد.