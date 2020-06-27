الأوقاف: مخالفة واحدة في اليوم الأول.. ورفع المصاحف من كل المساجد

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنهم لم يتلقوا أي مخالفة تذكر حتى الآن، بعد إعادة فتح المساجد، عدا بعض الصور التي رصدت أحد المصلين وهو يقرأ في المصحف، وعلى الفور وجهنا مديري المديريات على لسان وزير الأوقاف، بالتأكد من عدم القراءة في المصحف خلال التواجد في المسجد، حفاظا على عدم نقل العدوى.

وأضاف "حسن" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه يجري الآن، رفع المصاحف والكتب من المساجد، لعدم تكرار تلك الواقعة، لافتا إلى أن "السوشيال ميديا" رصدت حالة الفرح لدى الجميع بإعادة فتح المساجد مرة أخرى، ولكن الرسالة التي نرغب في توجيهها للجميع هي أن نكون سببا في الفتح وليس سببا في الغلق، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن الإجراءات تتمثل في الوضوء بالمنزل، واصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والحرص على الوقوف على علامات التباعد داخل المسجد، لافتا إلى أن الإقبال كبير على المساجد، ولكن نؤكد على الجميع الالتزام بالإجراءات، وعدم إحداث تزاحم عند الدخول أو الخروج.