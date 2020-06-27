التنمية المحلية: قرار وقف وسائل النقل لا يشمل التاكسي وأوبر وكريم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه بحلول الساعة 12 صباحا، لن يكون هناك تسيير لوسائل النقل العام ومترو الأنفاق والقطارات، موضحًا أن سيارات النقل الخاصة مثل الميكروباص، تعمل بشكل طبيعي على مدار ساعات اليوم.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الميكروباصات والتاكسيات وخدمة أوبر وكريم، مستمرة على مدار 24 ساعة في اليوم، كما يجري التنقل بالسيارة الخاصة على مدار اليوم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن المحال التجارية تغلق الساعة التاسعة مساء، والكافيهات والمطاعم تغلق الساعة العاشرة مساء، ومن يخالف قرارات الغلق سيجري سحب رخصة مدير المكان، ووقف نشاط المنشأة مع غلقها.

وأوضح أن الأندية ومراكز الشباب تعمل على تطهير وتعقيم منشآتها لإعادتها للعمل بداية من الأول من شهر يوليو المقبل.