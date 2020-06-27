الاتحاد الأفريقي: نجحنا في حل 90% من خلافات مفاوضات سد النهضة

قال رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن أكثر من 90% من الخلافات في مفاوضات سد النهضة، بين مصر وإثيوبيا والسودان، جرى حلها بالفعل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وأشار وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في وقت سابق، لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إلى أن الاتحاد الأفريقي أعاد الزخم لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح "صالح" أن الإطار الأفريقي لمفاوضات سد النهضة، بني على اتفاقات سابقة، مشيرا إلى أن القضايا العالقة بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة محدودة.

وأضاف الوزير السوداني، أن "هنالك نقاط قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة ونعمل على تجاوزها".

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء أمس الجمعة، إنه جرى الاتفاق في القمة الأفريقية المصغرة، على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ مصالح الدول الثلاث "مصر، إثيوبيا، والسودان".

وأوضح حمدوك، أنه جرى الاتفاق على تأجيل ملء خزان سد النهضة، إلى ما بعد التوقيع على اتفاق، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف المسؤول السوداني: أكدت القمة المصغرة على بدء مفاوضات سد النهضة على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين.

وأوضح حمدوك، "تحدثنا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة".

وحث رئيس الوزراء السوداني، مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة لطاولة المفاوضات وبإرادة أفريقية للوصول إلى تفاهم حول قضية سد النهضة.