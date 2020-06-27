"مخضوضين من الفرحة".. الناظر يعلق على أول يوم تعايش مع كورونا

علق الدكتور هاني الناظر، المدير الأسبق للمركز القومي للبحوث رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"، على أول يوم للتعايش مع فيروس كورونا قائلا "الناس مخضوضة من الفرحة لأن طبعا 3 شهور قاعدين.. الناس بتحب الحرية ورد الفعل ده كان في العالم كله، وفي نفس الوقت قلقان وخايف، الموضوع لازم ناخده بجدية مش باستهتار".

وأضاف "الناظر" خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه مطلوب أن يفرح المواطنين ولكن في نفس الوقت يكونوا قلقين ولكن ليس بالشكل الحاد، لافتا إلى أن زيادة القلق قد تكون عامل لخفض المناعة في الجسم، "عاوزين نبقى ناس متفائلين ومؤمنين بالله وبنعمل اللي علينا ونحافظ على نفسنا".

وأشار إلى أن الدولة وضعت قوانين لمعاقبة المخالفين عن الإجراءات الاحترازية، "المطعم إللي أشوفه مش مطبق الإجراءات أقوم وأقوله مع السلامة لأن دي صحتي، وأشوف مسافة الترابيزة اللي جنبي".