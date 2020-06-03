نائب محافظ الدقهلية خلال تفقد مستشفيات كورونا: تطبيق اعلى درجات الأمان

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية مفاجأة لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19 لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

جاءت الجولة بناء علي تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بحضور الدكتور حمدى الطباخ مدير مديرة الصحة بالقليوبية والدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها وتم المرور على قسم الاستقبال وقسم الفيروسات الكبدية والصيدلية وأكدت على توافر جميع الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج، فضلا عن تفقد قسم المعامل المركزية وقسم العناية المركزة بالاضافة الى تفقد قسم الامصال (المصابين من العقرب أو الثعبان او الكلب) التى سيتم تدبير مكان لها خارج المستشفى . وشددة على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وأشادت بالخدمة الطبية التي تقدم للمرضى داخل المستشفى.

كما جرى تفقد مستشفى التأمين الصحى ببنها وتلاحظ وجود الاطباء والتمريض وتعمل بكفاءه عالية وتلاحظ توافر الادويه والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى ومخازنها وتقدم الخدمة بكفاءة عالية.

وأختتمت الجولة بتفقد مستشفى بنها التعليمى وحرصت على الاستماع لمطالب المرضى المتواجدين داخل المستشفى، ووجهت بتلبية كافة مطالبهم، وتوفير أقصى رعاية طبية لهم .

كما شددت ريــان على تنظيم عملية دخول المرضى لمنع التزاحم والاختلاط بين المصابين وغيرهم ، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.