محافظ الإسكندرية: المصلون كادوا يبكون من فرحتهم بفتح المساجد

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن أهالي المحافظة كانوا في منتهى السعادة اليوم بفتح المساجد، بعد فترة من الإغلاق وصلت لـ100 يوم بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، "المصلون كادوا يبكون من فرحتهم بفتح المساجد".

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، ويعرض على شاشة "Extra news"، أنه تفقد اليوم عددا من المساجد للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، وكان هناك التزام من المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه تفقد مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، قلعة قايتباي ومتحف المجوهرات، للاطمئنان على تنفيذ ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية، في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف العمل بالمناطق الأثرية واستقبال الزوار بها، بعد إغلاقه في شهر مارس الماضي.

من ناحية أخرى، أكد محافظ الإسكندرية، أن قلعة قايتباي جاهزة لاستقبال السياحة الداخلية والخارجية، وفي انتظار عودة الزوار إليها، في الفترة المقبلة، موضحًا أنه تأكد بالتنسيق مع السياحة، من جاهزية كل المناطق الأثرية لاستقبال الزوار، وفق الضوابط المعلن عنها من مجلس الوزراء، لضمان أمن وسلامة الزوار، والاستعداد لأي حالة طارئة.