هاني الناظر عن ذروة كورونا: نتعشم أنها كانت قبل 3 أسابيع.. ومصانع مصرية بدأت إنتاج الأدوية الجديدة

نصح الدكتور هاني الناظر، المدير الأسبق للمركز القومي للبحوث رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"، الأطباء والإعلام بعدم الشعور بملل جراء تكرار الحديث عن الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، "كل يوم لازم نفكر الناس، طول ما أنا هفكرهم هياخد حسابه لأن لو سكتنا ممكن الناس تاخد الأمور ببساطة شوية، كلمة خلي بالك دي أهم حاجة".

وأضاف "الناظر" خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الإصابات والوفيات جراء الفيروس في مصر خلال الفترة الماضي شبه ثابتة، نتعشم أن يكون الثبات هو الذروة التي حدثت قبل ثلاثة أسابيع وأن تكون الفترة المقبلة يبدأ المنحنى في الانخفاض، "حتى لو المنحنى انخفض لازم الإجراءات الوقائية تبقى زي ما هي".

وأشار إلى أن الحياة ستعود بشكل كامل لطبيعتها عند إيجاد تطعيم أو لقاح للفيروس، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لانخفاض أعداد الإصابات ولكن الخوف في الخريف والشتاء.

وتابع: "الفيروس بدأ يضعف والحالات الجديدة أعراضها ضعيفة مش زي الأول، بس عاوزين نطمن الناس إن فيه مصانع مصرية بدأت إنتاج الأدوية الجديدة، وعلى نص أغسطس لقاح أوكسفورد هيبدأ ينزل ومصر تعاقدت عليه".